АБР и Зеленый климатический фонд подпишут декларацию о климатическом партнерстве в Центральной и Западной Азии

БАКУ /Trend/ – Азиатский банк развития (АБР) и Зеленый климатический фонд подпишут декларацию о партнерстве по вопросам изменения климата, ледников и трансграничного сотрудничества для Центральной и Западной Азии.

Как передает Trend, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

"Сегодня мы делаем важный шаг вперед с запуском программы «От ледников к фермам» (G2F). Через G2F мы расширим поддержку сохранения ледников, устойчивого управления водными ресурсами и социальной защиты уязвимых сообществ, мобилизовав 3,5 миллиарда долларов США в течение семи лет для защиты водных ресурсов и сельского хозяйства. Эта инициатива укрепит устойчивость и адаптацию для людей в Центральной и Западной Азии, которые зависят от рек, питаемых ледниками, оказывая прямую помощь миллионам и косвенно поддерживая сотни миллионов людей", - сказал он.

По его словам, программа усилит системы раннего предупреждения, чтобы сообщества могли подготовиться к климатическим опасностям. Она расширит климатические сервисы, предоставляя фермерам необходимую информацию для адаптации их практик. Программа будет способствовать устойчивому управлению водными ресурсами, гарантируя, что каждая капля воды используется с учетом дефицита.

"Важно, что G2F также поддержит местные финансовые учреждения в разработке и управлении инвестициями, устойчивыми к изменению климата, привлекая частный капитал для адаптационных мер. Это означает больше ресурсов, направленных на инновационные решения, полезные как для людей, так и для планеты", - отметил президент АБР.

Он подчеркнул, что для поддержки развития G2F АБР и Зеленый климатический фонд (GCF) вместе с партнерами по странам сегодня запустят исследование рисков, связанных с ледниками, при поддержке Подготовительного учреждения проекта G2F. Это исследование оценит влияние таяния ледников на доступность воды в критически важных бассейнах рек, которые имеют жизненно важное значение для региональной водной безопасности.

"Наша работа в рамках G2F подчеркивает необходимость тесного сотрудничества. Изменение климата не знает границ, и региональное сотрудничество жизненно важно для сохранения наших общих ресурсов. Программа регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (CAREC) предоставляет эффективную платформу для укрепления трансграничного партнерства. Позже мы закрепим наше общее стремление, подписав Декларацию о партнерстве по изменению климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству для Центральной и Западной Азии", - добавил президент АБР.