COP for Hope: COP29 дает возможность достигать своих целей в борьбе с изменением климата - министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов.

В эксклюзивном интервью Trend Азиз Абдухакимов отметил, что на полях COP29 делегация Узбекистана активно ведет переговоры с партнерами, в том числе с азербайджанскими коллегами.

"Участие столь значительного числа представителей, в том числе солидных финансовых институтов и организаций, дает возможность всем присутствующим здесь достигать своих целей в борьбе с изменением климата", - сказал он.

На фоне этих обсуждений было подписано соглашение о реализации проекта "От ледников к фермерам", направленного на устойчивое сельское хозяйство, управление водными ресурсами и пастбищами. Этот проект является особенно актуальным для Узбекистана, Азербайджана и других стран Центральной Азии. Министр подчеркнул, что участие стран в этом проекте открывает возможности для обмена опытом и внедрения новых технологий.

"Один из важных аспектов сотрудничества - развитие экологического образования. Недавно провели "ecocamp" с участием также и детей из Азербайджана. Мы рассчитываем на то, что наши азербайджанские друзья примут также участие в проекте "зеленого университета" - Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата. Узбекистан выделил гранты и стипендии для студентов из Азербайджана, рассчитывая на участие своих азербайджанских партнеров в этом образовательном проекте", - отметил он.

Министр также рассказал о "зеленом" университете Узбекистана.

"Мы хотим пригласить наших коллег, ученых из Азербайджана, специализирующихся на вопросах изменения климата, охраны окружающей среды, разработки систем мониторинга за загрязнениями окружающей среды, в нашу климатическую резиденцию, которая создана при нашем "зеленом" университете. Ученые из различных стран смогут там обмениваться знаниями, опытом, а также проводить совместные эксперименты, вырабатывать общие подходы к решению наших экологических проблем", - добавил А.Абдухакимов.