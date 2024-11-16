Приминение новых технологий в Азербайджане находится на высоком уровне - корпоративный исполнительный директор Fujitsu

БАКУ /Trend/ - Применение новых технологий в Азербайджане находится на высоком уровне. Сейчас я вижу это наглядно.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом заявил корпоративный исполнительный директор Fujitsu Такаши Яманиши, принявший участие в круглом столе по зеленой цифровой деятельности, организованном Министерством.

Он добавил, что цифровизация правительства в Азербайджане лучше, чем в других странах.

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