Передовые технологии могут сбалансировать цели в области изменения климата и использования ресурсов - конгрессмен США на COP29

БАКУ /Trend/ - Роль передовых технологий борьбы с загрязнением окружающей среды и улавливания выбросов имеет решающее значение в борьбе с изменением климата, заявил конгрессмен США Морган Гриффит на пресс-конференции COP29, сообщает Trend.

Гриффит отметил конкретные достижения в своем регионе, в том числе технологии, направленные на сокращение выбросов метана из угольных пластов и действующих шахт. "Теперь у нас есть компания, которая непосредственно добывает метан из действующих шахт. Эта инновация имеет потенциал для глобального применения", — отметил он.

Также он рассказал о компании, разрабатывающей специализированные системы фильтрации, способные изолировать определенные газы от промышленных выбросов. "Вы говорите им, какой тип газа нужно удалить — будь то с завода или из атмосферы — и они могут это сделать. Это меняет правила игры", — заявил Гриффит.

Конгрессмен подчеркнул важность того, чтобы, стремясь к достижению климатических целей, не наказывать регионы, богатые природными ресурсами. "Регион, обладающий природными ресурсами, не должен быть вынужден полностью отказываться от ископаемого топлива. Вместо этого, с правильной технологией, мы можем найти сбалансированные решения", — сказал он.

Гриффит выразил готовность продвигать эти технологии как в США, так и за рубежом на конференции COP29. "Я здесь, чтобы поделиться этими идеями, потому что с помощью инноваций мы можем сделать Америку и мир чище", — заключил он.