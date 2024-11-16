«Azerbaijan Green Energy Company» организовало панельную дискуссию на COP29 по инвестициям в возобновляемую энергию

БАКУ/Trend/ - 15 ноября 2024 года компания «Azerbaijan Green Energy Company» (AGEC) провела панельную дискуссию на COP29, посвящённую инвестициям в возобновляемую энергию. В дискуссии приняли участие заместитель председателя Агентства возобновляемых источников энергии Азербайджана Рена Гумбатова, руководитель представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов, директор по энергетике компании Baltech Волкан Гердан и американский ангельский инвестор Ласло Хорват. В ходе сессии участники обсудили возможности инвестиций в возобновляемую энергию на местных и региональных финансовых рынках, а также затронули тему климатического финансирования. Панельную дискуссию модерировала финансовый директор компании AGEC Хаяла Нагиева.



Заместитель председателя Агентства возобновляемых источников энергии Рена Гумбатова в своём выступлении подробно рассказала о реализуемых инициативах, направленных на экспорт возобновляемой энергии из Азербайджана, а также о внутренних инфраструктурных проектах, осуществляемых в преддверии COP29.



Хаяла Нагиева отметила, что AGEC стремится к развитию сектора возобновляемой энергии и продвижению устойчивых инвестиций через реализацию проектов солнечной и ветровой энергетики. Она подчеркнула, что долгосрочная бизнес-модель компании направлена не только на раскрытие потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергии, но и на повышение эффективности энергетической экосистемы и диверсификацию инвестиций в энергетический сектор.



Стоит отметить, что компания AGEC была создана в 2023 году по итогам многолетних обсуждений.