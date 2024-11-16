В рамках Организации экономического сотрудничества прошла встреча министров по круговой экономике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку была организована министерская встреча по круговой экономике в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Мероприятие прошло под модераторством директора регионального офиса Программы ООН по окружающей среде и отдела изменения климата Дечен Церинг, сообщает Trend.

Круговая экономика - это регенеративная экономическая модель, предназначенная для экономии ресурсов. Эта модель предлагает решения для преодоления кризисов, таких как изменение климата, загрязнение и истощение биоразнообразия.

На мероприятии "Укрепление межрегионального партнерства для перехода к круговой экономике: к устойчивому к изменению климата и устойчивому будущему через ресурсоэффективность" заместитель министра экономики Самед Баширли подчеркнул важную роль ОЭС в развитии экономического сотрудничества стран-членов.

Было отмечено, что регион ОЭС, обладающий большими экономическими ресурсами, занимает уникальную позицию для лидерства в продвижении устойчивого развития. ОЭС является важной платформой для решения критически важных проблем, начиная от энергетической безопасности и заканчивая экологической устойчивостью. У организации есть важные инициативы в продвижении круговой экономики.

"Бакинская декларация по ресурсоэффективности и круговой повестке", которая будет принята на мероприятии, является важным документом, отражающим коллективное обязательство по ресурсоэффективности. Декларация создаст условия для того, чтобы регион ОЭС занял лидирующие позиции в процессе глобального перехода к круговой экономике.

Еще одним документом является "Совместное заявление о запуске региональной инициативы по ресурсосбережению и круговой экономике в регионе ОЭС". Эта инициатива направлена на создание платформы регионального сотрудничества, предназначенной для обеспечения справедливого перехода к круговой экономике. При этом государства-члены и международные партнеры будут вовлечены в совместную деятельность, которая способствует инновациям и повышает устойчивость к изменению климата.

На мероприятии выступили генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен и выразили свое мнение относительно необходимых условий для развития круговой экономики, совместных инициативах стран, укреплении международного сотрудничества в этом направлении и других вопросах.

Состоялась презентация документов, были проведены обсуждения.

В итоге были приняты "Бакинская декларация по ресурсоэффективности и круговой повестке" и "Совместное заявление о запуске региональной инициативы по ресурсоэффективности и круговой экономике в регионе ОЭС".

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