В рамках COP29 состоится мероприятие на тему "Международная авиация и изменение климата"

БАКУ /Trend/ - 20 ноября в Баку в рамках COP29 состоится мероприятие высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

Это мероприятие, которое будет организовано министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), соберет министров, правительственных чиновников, лидеров отрасли и заинтересованные стороны для участия в важном диалоге о последних достижениях в области декарбонизации международной авиации.

Что будет обсуждаться на мероприятии?

- опережающие глобальные меры по сокращению выбросов в авиационной отрасли;

- возможности для государств-членов ИКАО и авиационной промышленности сотрудничать с другими заинтересованными сторонами и финансовыми учреждениями для достижения цели Net Zero к 2050 году;

- возникающая потребность в дальнейшей разработке международной политики и рамок, направленных на сокращение выбросов в области гражданской авиации;

- наиболее важные области, на которых отрасли, академические круги, правительства и международные организации должны сосредоточиться для достижения цели "Net Zero".

Отметим, что данное мероприятие будет проходить в рамках Дня транспорта, и панельные обсуждения открыты для всех, кто имеет аккредитацию для входа в "Голубую зону" COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!