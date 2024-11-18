Филиал международной логистической компании в Азербайджане ликвидируется

БАКУ /Trend/ - Филиал международной логистической компании PANALPİNA CENTRAL ASİA E.C в Азербайджане объявляет о ликвидации.

Об этом передает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В сообщении говорится, что кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: 1025, город Баку, Хатаинский район, улица Ходжалы, дом 55.

Отметим, что филиал логистической компании в Азербайджане PANALPİNA CENTRAL ASİA E.C был впервые зарегистрирован в 2009 году. Законным представителем компании является Байрамова Джахан Ялчын гызы.

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