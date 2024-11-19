Нидерланды подтверждают готовность выполнить климатические обязательства - заместитель премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Нидерланды готовы выполнять соглашения по смягчению последствий изменения климата, заявила заместитель премьер-министра и министр климатической политики Нидерландов Софи Херманс, сообщает Trend.

Выступая с национальным заявлением на саммите COP29, Херманс подчеркнула необходимость глобального единства и решительных действий для борьбы с изменением климата. "Если мы хотим переломить ситуацию с изменением климата, мы должны действовать сообща. Нидерланды готовы помочь и выполнить то, что было согласовано, даже если это будет трудно", — заявила она.

Министр отметила опыт Нидерландов в области управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и финансовых инноваций. Она упомянула инициативы, возглавляемые Нидерландами, такие как инвестиции амстердамской компании ILX, управляющей активами, которая недавно увеличила свой климатический фонд до 1,7 миллиарда долларов с помощью объединения государственного и частного финансирования. Нидерланды ежегодно выделяют 1,8 миллиарда евро на финансирование климатической борьбы, из которых 60 процентов направляется на адаптацию уязвимых стран и сообществ через гранты.

Заместитель премьер-министра также подчеркнула важность постепенного отказа от субсидий на ископаемое топливо и повышения прозрачности, призвав другие страны присоединиться к международной коалиции Нидерландов с целью достижения этой цели.

"Мы возглавляем международную коалицию, чтобы выполнить обещание, данное после COP26. Поэтапно отказаться от субсидий на ископаемое топливо. Я призываю всех вас присоединиться к нам и сделать следующий шаг в повышении прозрачности, выявлении барьеров и принятии мер на национальном уровне. Для наращивания наших коллективных усилий нам нужны все, включая рынки. Особенно рынки сбыта. Учитывая масштаб проблемы, мы знаем, что каждая проблема открывает новые возможности — для сегодняшнего дня и будущих поколений. Мы находимся на поворотном этапе", — добавила она.