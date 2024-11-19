Уругвай подчеркивает необходимость устойчивого климатического финансирования на COP29

БАКУ /Trend/ - Уругвай подтверждает свою непоколебимую приверженность Парижскому соглашению и глобальным мерам по борьбе с изменением климата, заявил министр окружающей среды страны Роберт Даниэль Бувье Тортероло, выступая с национальным заявлением на саммите COP29, сообщает Trend.

"Климатический кризис, с которым мы сталкиваемся, требует скоординированных глобальных действий, основанных на принципе общей, но дифференцированной ответственности", — заявил Бувье Тортероло. "Этот вызов касается всех нас, и мы должны действовать сообща, чтобы защитить наше население и экосистемы, которые поддерживают нашу жизнь".

Министр подчеркнул важность климатического финансирования для развивающихся стран и необходимость принятия амбициозного решения по новой коллективной количественной цели (NCQG) для финансирования климатических действий. Он отметил, что это крайне важно для укрепления доверия к многосторонней системе: "Только при наличии адекватного финансирования мы сможем осуществить необходимые действия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним".

Уругвай, страна с преимущественно прибрежным населением и небольшой территорией, долгое время был уязвим к последствиям изменения климата. В ответ на это страна разработала четыре национальных плана адаптации, направленных на сельское хозяйство, прибрежные районы, города и инфраструктуру, а также энергетику. "Несмотря на достигнутый прогресс, нам необходимо двигаться дальше в реализации этих планов, что во многом будет зависеть от наличия доступных и устойчивых ресурсов для их финансирования", — отметил министр.

Бувье Тортероло подчеркнул активный подход Уругвая к смягчению последствий изменения климата. Несмотря на то что страна выбрасывает всего 0,05 процента мировых выбросов парниковых газов, Уругвай добился значительных успехов в сокращении углеродного следа. "Более 95 процентов нашей электроэнергии поступает из возобновляемых источников", — отметил он, добавив, что Уругвай продвигается ко второму этапу перехода на экологически чистый водород. Страна также начала реализацию Национальной политики устойчивой городской мобильности и добилась значительного сокращения выбросов в сельском хозяйстве, показав, что устойчивость и продуктивность могут сосуществовать.

В декабре Уругвай представит свой первый отчет о прозрачности за двухгодичный период, в котором будут изложены успехи и вызовы страны в достижении целей по изменению климата. Кроме того, в феврале 2025 года Уругвай представит свой третий национальный вклад (NDC), с новыми конкретными обязательствами по борьбе с изменением климата, которые помогут достичь климатических целей страны.