Тунис призывает к климатической справедливости и передаче технологий на COP29

БАКУ /Trend/ - Мы призываем международное сообщество активизировать глобальные усилия, особенно в области передачи передовых технологий развивающимся странам.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр окружающей среды Туниса Хабиб Абид, выступая на саммите COP29.

"Крайне важно, чтобы промышленно развитые страны, которые несут наибольшую ответственность за выбросы, предоставляли более значительное финансирование для поддержки глобальных климатических целей", — отметил он.

Подчеркнув уязвимость Туниса перед усиливающимися последствиями изменения климата, Абид акцентировал внимание на неотложности коллективных глобальных действий по снижению выбросов и оказанию помощи странам, наиболее пострадавшим от климатических кризисов.

"С принятия Рамочной конвенции ООН по изменению климата прошло более 30 лет, однако негативные последствия продолжают нарастать с угрожающей скоростью", — сказал он. - Экстремальные погодные явления — наводнения, засухи, повышение уровня моря — представляют собой не только экологические вызовы, но и угрозу стабильности государств и обществ, особенно тех, кто уже сталкивается с экономическими и социальными трудностями".

Тунис, который ответственен всего за 0,07% глобальных выбросов парниковых газов, страдает от серьезных последствий изменения климата, таких как нехватка воды, снижение урожайности и угроза продовольственной безопасности. Абид отметил, что эти проблемы негативно сказываются на экономике Туниса, сильно зависящей от природных ресурсов.

"Наши земельные и водные ресурсы, составляющие основу сельского хозяйства, находятся под огромным давлением", — заявил министр. - Повышение температуры и сокращение осадков усугубляют ситуацию, влияя не только на экономику, но и на здоровье населения, а также на общую стабильность".

Тунис разработал комплексные стратегии адаптации к изменениям климата и смягчению его последствий, включая инициативы по расширению использования возобновляемых источников энергии, восстановлению деградированных экосистем и стимулированию инноваций в области экологически чистых технологий. Однако Абид отметил, что без надежной международной поддержки усилий на национальном уровне недостаточно.

"Это вопрос справедливости", — подчеркнул он, говоря о важности климатической справедливости. - Глобальная солидарность и справедливые финансовые взносы необходимы для достижения значимого прогресса".