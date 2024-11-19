Индия подтверждает свою приверженность масштабным мерам по борьбе с изменением климата - министр

БАКУ /Trend/ - Индия подтверждает свою приверженность масштабным мерам по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Trend, об этом заявил государственный министр окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Кирти Вардхан Сингх, выступая на саммите COP29 с национальным заявлением.

"Пути развития Глобального Севера с высоким уровнем углеродных выбросов в прошлом оставили очень мало углеродного пространства для Глобального Юга", — отметил Сингх. - Наши траектории роста, направленные на удовлетворение основных потребностей устойчивого развития и искоренение бедности, не могут быть скомпрометированы".

Несмотря на значительное финансовое бремя, которое несут развивающиеся страны, Сингх подчеркнул решимость Индии продолжать принимать масштабные меры по борьбе с изменением климата. "Хотя страны Глобального Юга, включая Индию, не внесли существенного вклада в проблему, мы все равно несем финансовые издержки на смягчение последствий изменения климата и убытки, вызванные климатическими изменениями. Это серьезно ограничивает нашу способность удовлетворять потребности в развитии", — добавил он.

Индия продемонстрировала лидерство в борьбе с изменением климата, значительно опередив свои цели по определяемым на национальном уровне взносам (NDC) 2015 года, включая снижение интенсивности выбросов и увеличение мощностей по производству электроэнергии без использования ископаемого топлива. "Мощность возобновляемых источников энергии в Индии почти утроилась с 2014 года, и мы находимся на пути к достижению цели в 500 ГВт к 2030 году", — заявил Сингх.

Министр также рассказал о нескольких международных партнерствах, созданных Индией, включая Международный альянс по солнечной энергии, Коалицию за инфраструктуру устойчивости к стихийным бедствиям, Глобальный альянс по биотопливу, промышленную коалицию по ресурсоэффективности и экономике замкнутого цикла и другие. Эти инициативы, как отметил Сингх, являются частью более широких усилий Индии по глобальным климатическим решениям.