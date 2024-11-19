Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в сфере инвестиций и торговли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство экономики.

Было подчеркнуто успешное развитие многовекторных азербайджано-пакистанских отношений, основанных на дружбе и братстве. Обсуждены вопросы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, укрепление связей между деловыми кругами обеих стран.

На встрече было отмечено наличие возможностей для реализации совместных с Пакистаном проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, туризма и по другим направлениям. Подчеркнуто, что для углубления инвестиционного и торгового партнерства большое значение имеет эффективное использование этого потенциала.

Стороны также обсудили другие вопросы повестки двустороннего сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!