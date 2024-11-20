Планируется увеличить число транзитных контейнерных блок-поездов в Среднем коридоре - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличить число транзитных контейнерных блок-поездов через Средний коридор до 600 в 2025 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе "круглого стола" высокого уровня на тему устойчивого и цифрового Среднего коридора в рамках COP29.

"За последние несколько лет Азербайджан демонстрировал устойчивый рост общего объема транзита, который в 2023 году достиг 13,4 миллиона тонн, из которых 4,3 миллиона тонн перевозились через Средний коридор. С начала 2024 года мы обеспечиваем движение блок-поездов из Китая через Средний коридор.

До конца этого года ожидается, что через нашу территорию пройдет более 300 блок-поездов, при этом среднее время транзита составляет 10 дней до азербайджанских портов и 12 дней до портов Грузии. В следующем году мы планируем увеличить число блок-поездов до 600, а в перспективе ставим перед собой цель достичь показателя в 1 000 блок-поездов", - сказал министр.