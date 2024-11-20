Ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан сократит время перевозок между Центральной Азией и Европой - замминистра

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан сократит расстояние между Восточной Азией, Центральной Азией и Южной Европой примерно на 900 км, а время доставки сократится до 10 дней.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Бекжан Рысмендеев за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Хочу подчеркнуть значимость проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Этот новый железнодорожный коридор станет южной ветвью Среднего коридора, предоставляя доступ к рынкам Юго-Восточной и Западной Азии, а также Ближнего Востока.

Данный проект позволит транспортировать грузы из Китая через Кыргызстан в Центральную Азию, на Ближний Восток, включая Турцию, и далее в Европейский Союз. Реализация проекта повысит конкурентоспособность на международном транзитном рынке за счёт сокращения расстояния и времени доставки", - сказал он.

По его словам, внедрение этого проекта окажет положительное социально-экономическое влияние на экономику Кыргызстана, значительно расширит транспортное обслуживание населения и ускорит развитие транспортной инфраструктуры. Этот проект укрепит межрегиональные связи, соответствуя целям государств Центральной Азии по диверсификации транспортных маршрутов, и усилит роль региона как международного транспортного и транзитного узла.

"Согласно предварительным прогнозам, новая дорога сократит расстояние между Восточной Азией, Центральной Азией и Южной Европой примерно на 900 км, а время доставки сократится до 10 дней", - сказал министр.