Инвестиции играют ключевую роль в устранении "узких" мест на Среднем коридоре - АБР

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в модернизацию, цифровую связность и региональное сотрудничество играют ключевую роль в устранении "узких" мест на Среднем коридоре.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель директора Департамента Центральной и Западной Азии АБР Сяохон Ян за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Инвестиции в модернизацию, цифровую связность и региональное сотрудничество играют ключевую роль в устранении "узких" мест на Среднем коридоре, который обладает значительным потенциалом. Средний коридор, также известный как "Коридор ЦАРЭС №2", развивается в рамках программы ЦАРЭС, поддерживаемой Азиатским банком развития (АБР) и рядом других международных партнеров. С 2001 года инвестиции в рамках этой программы достигли $51 млрд, охватив 276 региональных проектов за последние 24–25 лет. Крупнейшими инвесторами являются АБР, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития", - сказала она.

По ее словам, для дальнейшего развития необходимо привлечение новых инвесторов.

"Наибольшая доля вложений в проект ЦАРЭС приходится на транспорт – 67%, энергетический сектор занимает 25%, а содействие торговле и торговая политика составляют всего 2,7%", - сказала она.