В Баку на аукцион выставляется здание госпредприятия

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион здание государственного предприятия в городе Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госслужбу, аукцион состоится 7 января 2025 года.

Согласно информации, объект, который будет выставлен на аукцион - это Общество с ограниченной ответственностью "Бакинские бетонные конструкции" подведомственное публичному лицу юридического права "Центр организации и координации корпоративного управления" Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана.

Общая начальная (стартовая) цена продажи указанного имущества определена в размере 6 миллионов 150 тысяч манатов, а объем 10-процентного задатка - 615 000 манатов.

Аукцион будет проведен в городе Баку соответствующей аукционной комиссией.

С подробной информацией о выставляемом на аукцион здании можно ознакомиться по нижепривденной таблице:

№ Наименование предприятия и объекта Адрес Название организации, которой он принадлежит Общая полезная площадь(кв.м) Приватизированный земельный участок (кв.м) Количесвто работников Начальная (стартовая) продажная цена недвижимости (100%) (манат) Часть, проданная трудовому коллективу на льготных условиях (манат) Начальная (стартовая) продажная цена земельного участка (манат) Общая начальная (стартовая) цена продажи на аукционе (манат) 10-процентный задаток (манат) 1 ООО "Бакинские бетонные конструкции" Город Баку, Сураханский район, 11-ый км магистрали Зых-аэропорт публичное лицо юридического права "Центр организации и координации корпоративного управления" Государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики Азербайджана 9 267.3 64 483.0 50 2 953 120 x 3 196 880 6 150 000 615 000

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