Будет реализован пакет социальных мер, включающих в себя повышения по многим направлениям - председатель комитета

БАКУ /Trend/ - Будет реализован пакет социальных мероприятий, предусматривающий повышения по многим направлениям. В следующем году планируется повысить минимальную зарплату и минимальную пенсию, предпринять шаги в направлении социальных пособий и пенсий, провести индексацию пенсий.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе, сообщает Trend.

Председатель комитета подчеркнул, что социальный пакет охватит в общей сложности 3 миллиона человек. Он добавил, что в следующем году инфляция прогнозируется на уровне 4,6 процента.

A.Амирасланов отметил, что за прошедшие годы в нашей стране была скоординирована социальная и экономическая политика.

"Следствием этого является то, что в период с 2003 по 2023 год уровень бедности в Азербайджане снизился с 44,7 процента до 5,2 процента на фоне почти 30-кратного роста расходов государственного бюджета. Государственный бюджет создает финансовое обеспечение реализации экономической стратегии", - сказал А.Амирасланов.

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