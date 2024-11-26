В Милли Меджлисе продолжается обсуждение законопроектов, включенных в конверт госбюджета Азербайджана на 2025 год

БАКУ /Trend/ - 26 ноября проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана под председательством Сахибы Гафаровой.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании продолжается обсуждение в первом чтении законопроектов, включенных в конверт государственного бюджета Азербайджана на 2025 год, и проектов изменений в другие законы.

В заседании принимают участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и члены правительства.

В повестку заседаний, которые состоятся 25, 26 и 27 ноября включено 12 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" (первое чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год" (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год" (первое чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год" (первое чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон № 406-VIQD Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).

11. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2025 год".

12. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2025 год".

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