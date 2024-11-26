Азербайджан имеет насыщенную торговую среду и динамично развивается - Ирем Чагры Йыландил

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что рынок электронной коммерции в Азербайджане достигнет 2 миллиардов долларов в этом году.

Об этом заявил глава отдела международного расширения Trendyol Group Ирем Чагры Йыландил на "Форуме электронной коммерции и экспорта Turan" в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что Азербайджан имеет сильные экономические основы, насыщенную торговую среду и динамично развивается.

"Ожидается, что рынок электронной коммерции достигнет 2 миллиардов долларов в этом году и будет расти ежегодно на 13% к 2030 году. Мы находимся в Азербайджане, чтобы инвестировать, делиться опытом, расти вместе с нашими клиентами и бизнес-партнерами", - сказал Ирем Чагры Йыландил.

Отметим, что впервые в Азербайджане при совместной организации "Founder Club" и Азербайджанской ассоциации франчайзинга проводится Форум электронной коммерции и экспорта Turan, посвященный экономическому развитию Азербайджана и продвижению национальных брендов на международных рынках.

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