Выдвинуты предложения по введению ряда налоговых льгот для предпринимателей в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Выдвинуто предложение об освобождении субъектов предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих основную деятельность в Нахчыванской Автономной Республике, от налогов на прибыль, имущество, землю сроком на 10 лет.

Об этом сказал председатель Конфедерации организаций предпринимателей НАР Вугар Аббасов на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

В то же время было предложено освободить с 1 января 2025 года от налога дивидендные доходы акционеров юридических лиц-резидентов Автономной Республики сроком на 10 лет.

"Касательно компаний, зарегистрированных и действующих в Нахчыване в сфере государственных закупок, мы предлагаем выделить специальную квоту на бизнес-кредиты в Фонде развития предпринимательства. Кроме того, мы предлагаем повысить занятость населения в результате субсидирования взносов на обязательное социальное страхование работников и софинансирования заработной платы", - сказал он.

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