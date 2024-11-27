БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане состоится форум TCCA+ (Trade Connect Central Asia+).

Как сообщает в среду Trend, форум проведет Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC), входящая в состав Группы Исламского банка развития (IsDB).

Отметим, что в рамках COP29 ITFC представила программу TCCA+.

Для более детального ознакомления с программой TCCA+ предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с главным операционным директором комплекса торговых решений ITFC Назимом Нурдали.

Напомним, что ITFC является членом группы IsDB. Она была создана с основной целью содействия развитию торговли между странами-членами ОИС, что в конечном итоге способствует общему улучшению социально-экономических условий жизни людей во всем мире. Начав свою деятельность в январе 2008 года, ITFC предоставила финансирование в размере 75 миллиардов долларов США странам-членам ОИС, став ведущим поставщиком торговых решений для удовлетворения их потребностей. С миссией стать катализатором развития торговли для стран-членов ОИС и за их пределами корпорация помогает организациям из стран-членов получить лучший доступ к торговому финансированию и предоставляет им необходимые инструменты для повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке.