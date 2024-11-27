В рамках мероприятий, организованных Министерством экономики, подписаны проекты по зеленой экономике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 были подписаны соглашения по важным проектам, которые внесут вклад в зеленую экономику в нашей стране, проведены обсуждения о роли малого и среднего предпринимательства (МСП) в климатической деятельности, оцифровке климата.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, в рамках мероприятий, организованных Министерством экономики на COP29, были подписаны важные соглашения о проектах, которые вносят вклад в зеленую экономику.

Представители министерств экономики, цифрового развития и транспорта, финансов, а также компаний BYD, SARDA Group и Electrify Azerbaijan подписали соглашение по проекту локализации производства электрических автобусов в нашей стране. Согласно договору, в рамках проекта планируется наладить производство электрических автобусов в Азербайджане и локализацию запасных частей, а к 2030 году поэтапно довести уровень локализации до 40 процентов.

Азербайджанская инвестиционная компания (АИС) и турецкая Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту "Система управления депозитами". Это сотрудничество будет включать сбор пластиковой и стеклянной тары и организацию Системы управления депозитами в Азербайджане.

Меморандум о взаимопонимании между АИС и британской компанией Carbonbit Technologies с целью совместной работы в области развития и коммерциализации углеродных технологий нацелен на развитие углеродных технологий в Азербайджане.

Другой меморандум о взаимопонимании был подписан с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов и дочерней компанией BP "Volts". Документ предусматривает поддержку создания в Азербайджане предприятия по производству энергетических батарей.

В рамках COP29 подписан Устав компании ООО Ecostar, созданного АИС, SOCAR Downstream и Тechnip Energies Italy S.P.A (TEN). ООО Ecostar проведет предварительное инженерное проектирование по проекту "Монетизация отходов" на основе технологии пиролиза Alterra и будет производить пиролизное масло с использованием пластиковых отходов.

Роль МСП в климатической деятельности

По инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в целях объединения совместных усилий МСП по переходу к зеленой экономике на глобальном уровне была подписана "Бакинская коалиционная декларация МСП для перехода к зеленому климату", и все заинтересованные стороны экосистемы МСП были приглашены присоединиться к этой декларации.

Трехсторонняя декларация о сотрудничестве, подписанная между Центром международной торговли, Бразильской службой поддержки микро- и малых предприятий и KOBİA, предусматривает содействие совместному сотрудничеству в достижении устойчивого и инклюзивного экономического развития и содействие переходу к низкоуглеродным ресурсам для малых и средних предприятий, упомянутых в повестке ООН по развитию до 2030 года.

Климатическая активность в плоскости цифровизации

При организации и партнерстве Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики были организованы дискуссии на темы влияния искусственного интеллекта на управление, снижения негативного воздействия на окружающую среду, устойчивого развития, важности 4-й Промышленной революции в контексте климатических изменений, роли данных наблюдений за земной поверхностью в решении климатических проблем, деятельности в области энергетики, прошли презентации о стартапах, работающих в сфере энергетики, роли искусственного интеллекта в оптимизации энергопотребления, применении цифровизации в климатической сфере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!