Цифровую дебетовую карту Azer Turk Bank теперь можно оформить онлайн

БАКУ/Trend/ - Благодаря новой услуге, внедренной в мобильном приложении atb360, каждый может легко и бесплатно оформить цифровую дебетовую карту atb card всего за несколько секунд.

Для этого необходимо сперва зарегистрироваться в приложении, затем пройти идентификацию через SIMA и заказать карту. Цифровая карта мгновенно активируется в кошельке atb360.

Если клиент хочет получить карту в физической форме, он может заказать её через приложение, выбрав филиал банка для получения. Стоимость печатной версии карты составит 15 AZN.

Отметим, что мобильное приложение atb360 доступно для загрузки в App Store и Google Play.

С помощью цифровой карты можно легко совершать онлайн-покупки, а также добавлять карту в кошельки Google Pay и Apple Pay для проведения бесконтактных платежей.

Кроме того, пополнение баланса возможно с помощью переводов card-to-card или с других счетов и карт, принадлежащих клиенту. Также через банкоматы, поддерживающие технологию NFC, и сервис card-to-card можно выполнять операции по снятию средств с карточного счета.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.