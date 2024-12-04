Песчано-гравийное месторождение "Арпачай" выставлено на продажу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На продажу выставлено месторождение полезных ископаемых в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Trend сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Так, на аукцион выставляется месторождение гравийно-песчаной смеси "Арпачай" Шарурского района.

Срок эксплуатации месторождения площадью 4 гектара и объемом 200 тысяч кубических метров рассчитан на 10 лет.

Стартовая цена аукциона составляет 18 тысяч манатов, а сумма задатка в размере 10 процентов - 1800 манатов.

Согласно информации, аукцион состоится 21 января 2025 года в 11:00. Плата за участие в аукционе установлена в размере 540 манатов.

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