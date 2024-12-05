ЕАБР стремится перейти планку в 300 проектов до конца года - председатель правления

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) надеется преодолеть планку в 300 проектов в своем портфеле до конца текущего года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в Алматы (Казахстан).

"Мы показываем довольно устойчивый рост, и я считаю, что вклад Банка в устойчивое развитие региона становится все весомее. Наш портфель уже насчитывает 298 проектов. Я надеюсь, что за этот месяц мы точно преодолеем планку в 300 проектов. Объем инвестиций банка приближается к 16 миллиардам долларов и в этом году увеличился на 6 процентов. При этом мы неплохо работаем и с точки зрения возвратности наших средств за 11 месяцев. Капитал банка увеличился примерно на 9 процентов до 2,2 миллиарда долларов. И, в общем-то, это тоже является залогом дальнейшего увеличения портфеля", - сказал он.

По его словам, банк продолжает успешное выполнение своих стратегических задач и планов.

"По итогам 2024 года прогнозируется выполнение всех установленных контрольных показателей нашей стратегии 2022-2026. За этот год мы подписали порядка 30 новых проектов, направленных на поддержку экономик наших стран, а годовой объем инвестиций по итогам года составит около 2.3 миллиарда долларов. Это один из лучших годовых показателей за всю историю деятельности банка", - добавил Н.Подгузов.