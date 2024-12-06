БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Номенклатуры стратегических ресурсов и товаров, предоставляемых участниками рынка".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, постановление "Об определении объема поставок зерна, закупаемого в Государственный зерновой фонд" отменено.

Отменено постановление "Об утверждении "Объема, номенклатуры и порядка использования неснижаемых запасов продовольственных товаров и нефтепродуктов" и отмене постановления "О номенклатуре государственного резерва и верхней границе объемов накопления".

Отменено постановление "Об утверждении объема и номенклатуры государственных резервов по медицинским и лекарственным средствам".

Министерство финансов и Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!