В Азербайджане изменились расходы на содержание Дирекции хозрасчетных строящихся объектов при минюсте

БАКУ /Trend/ - В постановление "О создании Дирекции хозрасчетных строящихся объектов при министерстве юстиции" внесены изменения.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно приложению к документу, расходы на содержание Дирекции хозрасчетных строящихся объектов при министерстве юстиции осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств в централизованном порядке по министерству юстиции - до 1 процента от поступлений, связанных со строительством (строительством, текущим и капитальным ремонтом, реконструкцией, восстановлением) объектов строительства, а также 0,25 процента от поступлений на приобретение товаров и материалов, оказание услуг.

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