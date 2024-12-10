В Азербайджане внесены изменения в правила применения электронного закупочного акта

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 20 ноября 2024 года были внесены изменения в "Правила применения, учета и использования формы электронных закупочных актов", форма электронных закупочных актов представлена в новой редакции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

В соответствии с изменениями, для защиты прав физических лиц, не состоящих на учете в налоговом органе, предотвращения уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет путем создания схемы уклонения от уплаты налогов, при просмотре в электронном виде информации о наименовании товара, коде, сумме налога, удерживаемого у источника оплаты, представляемого гражданином при совершении операций и т.д., будет предоставлена возможность одобрения или отказа в утверждении закупочного акта.

Так, физические лица, не состоящие на учете в налоговом органе и представляющие товар по закупочному акту, могут перейти в интернет-налоговое управление (new.e-taxes.gov.az) по FİN-номеру удостоверения личности и SMS-коду, отправленному на номер мобильного телефона, зарегистрированного на них, и, ознакомившись с информацией о товарах, указанной в электронных закупочных актах, подготовленных налогоплательщиками, являющимися покупателями товаров, смогут подтвердить документ или отказаться от него. Заверенная усиленной электронной подписью налогоплательщика, являющегося покупателем товара, дата составленного электронного закупочного акта будет считаться датой этого электронного закупочного акта. В случае ограниченного доступа к интернету, лицо, ознакомившись с закупочным актом на бумажном носителе, предоставит налогоплательщику (покупателю товара), составившему электронный закупочный акт, SMS-код, отправленный на зарегистрированный на его имя мобильный номер, а покупатель товара сможет подписать его посредством усиленной электронной подписи, заверив закупочный акт.

Государственная налоговая служба при минэкономики заявляет, что утверждение электронного закупочного акта будет возможно только в том случае, если мобильные номера, которыми пользуются граждане, зарегистрированы на их имена.

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