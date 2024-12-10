ОАО "Агросервис" закупит спецтехнику

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество (ОАО) "Агросервис" закупит тракторы.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, планируется закупить 50 тракторов.

Согласно информации, в связи с этим организация заключила с производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод" контракт на сумму 2 миллиона 330 тысяч 100 манатов.

Отметим, что производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" было зарегистрировано в 2007 году. Юридическим представителем производственного объединения является Алиев Амин Аллахверди оглу.

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