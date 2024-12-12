В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ

БАКУ /Trend/ - 12 декабря в столице Российской Федерации городе Москва проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государства.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимает участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Перед началом заседания главы правительств по традиции сделали совместное фото.

В повестку заседания, которое проходит под председательством Российской Федерации, включены вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества.

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