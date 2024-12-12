Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2024 года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществили торговые операции с партнерами в 172 странах мира, был осуществлен экспорт продукции в 120 стран и импорт из 162 стран.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомстате Азербайджана, с учетом статистически оценочной стоимости экспортируемых сырой нефти и природного газа, прошедших регистрацию в таможенных органах, но таможенное оформление которых завершено не полностью, внешнеторговый оборот страны за январь-октябрь 2024 года составил 38 миллиардов 412,7 миллиона долларов США.

21 миллиарда 776,3 миллиона долларов, или 56,7 процента торгового оборота составила стоимость экспортированной из страны продукции, а 16 миллиардов 636,4 миллиона долларов (43,3 процента) - стоимость импорта, в результате чего положительное сальдо составило 5 миллиардов 139,9 миллиона долларов.

По сравнению с январем-октябрем 2023 года внешнеторговый оборот в фактических ценах составил 100 процентов, а в реальном выражении снизился на 3,9 процента, в том числе импорт - на 0,4 процента, экспорт - на 5,9 процента. Экспорт ненефтегазовых продуктов в январе-октябре 2024 года составил 2 миллиарда 807,5 миллиона долларов и увеличился на 3,5 процента в фактических ценах по сравнению с январем-октябрем 2023 года, снизившись на 9,1 процента в реальном выражении.

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