Обнародованы данные по грузоперевозкам посредством танкера "Лачын"

БАКУ /Trend/ - Плавающий в иностранных водах под флагом Азербайджана танкер "Лачын" за прошедшие 5 лет совершил в общей сложности 68 заходов в различные порты.

Как сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), в рамках этих рейсов на судне было перевезено 415 135 тонн нефти и нефтепродуктов.

Танкер "Лачын" имеет шесть грузовых цистерн общей вместимостью 9 190 кубометров. Танкер длиной 141 метр и шириной 16,9 метра движется со скоростью 10 морских узлов в час. Он стал одним из 50 лучших гражданских судов в мире, построенных в 2019 году, согласно списку Британского королевского института морских архитекторов (Royal Institution of Naval Architects, RINA).

Церемония ввода в эксплуатацию танкера, построенного в ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ASCO, состоялась 13 декабря 2019 года с участием главы государства.

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