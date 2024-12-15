Названы объемы добычи газа и конденсата на месторождении “Шах Дениз”

БАКУ /Trend/ – На азербайджанском месторождении “Шах Дениз” к сегодняшнему дню добыто 48,3 миллиона тонн конденсата и 234,3 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, сегодня исполняется 18 лет с момента начала добычи на этом месторождении.

Соглашение о разведке, разработке и разделе продукции на “Шах Дениз” было подписано 4 июня 1996 года и вступило в силу 17 октября того же года. Расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря, “Шах Дениз” является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Его открытие состоялось в 1999 году.

Общие запасы месторождения оцениваются в 1 триллион кубометров газа и 243 миллиона тонн конденсата. Успешная реализация проекта “Шах Дениз” утвердила позицию Азербайджана как одного из ключевых экспортеров природного газа на мировом рынке.