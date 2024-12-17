В Казахстане сообщили о росте грузооборота по Среднему коридору

АСТАНА /Trend/ - Грузооборот по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился на 63 процента до 4,1 миллиона тонн за первые 11 месяцев текущего года.

Как передает Trend, об этом сообщили в правительстве Казахстана.

При этом контейнерные перевозки по так называемому Среднему коридору выросли в 2,6 раза, составив 50,500 ДФЭ.

Согласно данным, пропускная способность по маршруту за указанный период увеличилась до 6 миллионов тонн в год, включая 100,000 ДФЭ контейнерных перевозок.

Отметим, ТМТМ или Средний коридор — это международный транспортный маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Маршрут также является частью международной инициативы "Один пояс — один путь", которая является современным возрождением древнего Шелкового пути.

Напомним, в 2024 году был запущен Координационный центр ТМТМ, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута. Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности коридора, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней.