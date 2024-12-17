Команда Yelo продемонстрировала свои знания в финальной игре года! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank реализует множество инициатив, чтобы сделать досуг своих сотрудников увлекательным и полезным. Одной из таких инициатив является интеллектуальный конкурс YeLogika Pro среди сотрудников. На прошлой неделе состоялась финальная игра конкурса 2024 года.



В игре приняли участие около 150 сотрудников, объединившихся в 27 команд. Финал прошел в формате викторины и запомнился накалом страстей, сложными вопросами, командной работой и духом соревнования. Результаты финальной игры следующие:



1 место: команда «Zummerat Daghlari» (отдел по работе с клиентами микро-, малого и среднего бизнеса);

2 место: команда «Мозаика» (финансовый отдел);

3 место: команда «ITburnu» (отдел IT-операций).



Yelo Bank уделяет внимание не только профессиональному развитию своих сотрудников, но и их социальному благополучию. Для этого банк регулярно организует проекты как для сотрудников головного офиса, так и для работников филиалов. Среди этих инициатив — интеллектуальные игры, турниры по футболу и боулингу, еженедельные занятия йогой, мастер-классы и даже пешие туры. Кроме того, в офис приглашаются профессиональные врачи, предоставляющие сотрудникам бесплатные осмотры и консультации.



Основная философия Yelo Bank заключается в том, чтобы рассматривать своих сотрудников как главный актив компании и постоянно инвестировать в их благополучие. Если вы хотите стать частью этой позитивной рабочей среды и построить успешную карьеру в банковской сфере, ознакомьтесь с актуальными вакансиями Банка: https://bit.ly/bank-vakansiya



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