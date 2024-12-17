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Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)

Экономика Материалы 17 декабря 2024 20:51 (UTC +04:00)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ООО "Gedik Kaynak", резидент Нефтчалинского промышленного квартала, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, впервые экспортировало электроды.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АРЭЗ.

Согласно информации, на начальном этапе в Ирак отправлено 150 тонн продукции.

Отметим, что ООО "Gedik Kaynak" было зарегистрировано в 2021 году в качестве резидента Нефтчалинского промышленного квартала. На территории промышленного квартала компанией осуществляется производство электродов в двух наименованиях. Ежемесячная производственная мощность предприятия составляет 300 тонн при объеме инвестиций 7,5 млн манатов, 20 человек обеспечены постоянной работой.

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Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)
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