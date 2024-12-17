Азербайджан впервые начал экспортировать электроды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО "Gedik Kaynak", резидент Нефтчалинского промышленного квартала, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, впервые экспортировало электроды.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АРЭЗ.

Согласно информации, на начальном этапе в Ирак отправлено 150 тонн продукции.

Отметим, что ООО "Gedik Kaynak" было зарегистрировано в 2021 году в качестве резидента Нефтчалинского промышленного квартала. На территории промышленного квартала компанией осуществляется производство электродов в двух наименованиях. Ежемесячная производственная мощность предприятия составляет 300 тонн при объеме инвестиций 7,5 млн манатов, 20 человек обеспечены постоянной работой.

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