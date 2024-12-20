На строящемся по заказу ASCO пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершён процесс установки главных двигателей на пароме типа Ro-Pax, строящемся по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе и предназначенном для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Как сообщает Trend, кроме того, завершено 80 процентов работ по корпусу. Работы по установке труб, электрических систем, вентиляции продолжаются в соответствии с проектным планом.

Отметим, что это уже третий паром типа Ro-Pax, строящийся на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO. Ранее построенные аналогичные паромы «Азербайджан» и «Зарифа Алиева» используются для грузоперевозок в рамках Среднего коридора.

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