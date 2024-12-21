Увеличился торговый оборот между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Ираном в январе-ноябре этого года составил 583,646 миллиона долларов США.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 146,43 миллиона долларов США, или на 33,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Ираном составил 1,35 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

За 11 месяцев Азербайджан экспортировал в Иран продукции на сумму 12,87 миллиона долларов США, что на 402 тысячи долларов США, или на 3,03 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортные операции с Ираном за этот период составили 0,05 процента от общего объема экспорта страны.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из Ирана на 146,832 миллиона долларов США, или на 34,6 процента в годовом исчислении, до 570,776 миллиона долларов США. За этот период импортные операции с Ираном составили 3,04 процента от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43,1 миллиарда долларов США, что на 4,2 миллиарда долларов США, или на 8,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 24,3 миллиарда долларов США, а 18,7 миллиарда долларов США - на долю импорта. За последний год объем экспорта сократился на 7,1 миллиарда долларов США, или на 22,8 процента, а импорт увеличился на 2,9 миллиарда долларов США, или на 18,7 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов. Это на 10,1 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!