Названа сумма, сэкономленная в результате электронизации госзакупок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сумма государственных средств, сэкономленных в результате электронизации государственных закупок, составила 559,7 миллиона манатов.

Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети "Х" начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли, передает Trend.

"Так, сумма, сэкономленная в результате электронных закупок в январе-ноябре 2024 года, увеличилась на 14% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 559,7 миллиона манатов. Указанный показатель является результатом реализации Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком комплексных просветительских мероприятий для предпринимателей, а также усиления механизмов контроля в этой сфере", - отмечается в публикации.

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