Названа сумма активов в Национальном депозитарном центре Азербайджана (дополнено)

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БАКУ/ Trend/ - В Национальном депозитарном центре (НДЦ) хранятся активы на сумму около 50 миллиардов манатов.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агагусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" НДЦ Азербайджана.

Отметим, что депозитарные центры играют ключевую роль в финансовой системе, обеспечивая централизованное хранение и учет ценных бумаг, таких как акции и облигации, а также других финансовых активов.

Центр способствует безопасности, прозрачности и эффективности операций на финансовом рынке, предоставляя участникам надежную инфраструктуру для управления их инвестициями.