Скорректированы тарифы на услугу теплоснабжения для населения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Скорректированы тарифы на услугу теплоснабжения для населения.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет Азербайджана.

В настоящее время для ОАО «Azəristiliktəchizat», себестоимость услуги отопления за 1 кв.м площади составляет 1,10 маната. Однако с 2011 года стоимость за 1 кв.м площади составляет 15 гяпик. Разница в цене покрывается за счет субсидий из государственного бюджета. Было принято решение, путем реализации мягкой тарифной политики оптимизировать тариф в этой сфере.

Так, тариф, предоставляемый ОАО «Azəristiliktəchizat» населению за отопление, без установки счетчика определен в размере 30 гяпик за 1 кв.м в месяц. При установке счетчика тариф установлен в размере 14,6 маната за 1 Гкал (примерная площадь 40-50 кв.м.).

Такое изменение тарифного регулирования позволит сократить зависимость от государственного бюджета, расширить охват и повысить качество предоставляемых услуг.

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