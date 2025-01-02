Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 641 миллион долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Отмечается, что это на 117,2 миллиона долларов США, или на 15,5% меньше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период торговый оборот с Великобританией составил 1,49% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал в Великобританию продукции на сумму 401,3 миллиона долларов США, что на 45,2 миллиона долларов США, или на 10,1% меньше, чем за тот же период 2023 года. Экспортные операции с Великобританией за этот период составили 1,65% от общего объема экспорта страны.

В январе-ноябре 2024 года Азербайджан сократил импорт продукции из Великобритании на 72 миллиона долларов США, или на 23,1% в годовом исчислении, до 239,7 миллиона долларов США. За этот период импортные операции с Великобританией составили 1,28% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-ноябре прошлого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43,1 миллиарда долларов США, что на 4,2 миллиарда долларов США или на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 24,3 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 18,7 млрд долларов США импорта. За последний год экспорт сократился на 7,1 млрд долларов США, или на 22,8%, а импорт увеличился на 2,9 млрд долларов США, или на 18,7%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов. Это на 10,1 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

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