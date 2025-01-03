Экспорт свинца принес Азербайджану более 13 миллионов долларов

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года из Азербайджана было экспортировано 6,6 тысячи тонн свинца и изделий из него на сумму 13,4 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель на 166 тысяч долларов (или 1,2 процента) меньше в стоимостном выражении и на 21 тонну (или 0,3 процента) больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.

За первые 11 месяцев прошлого года экспорт свинца и изделий из него составил 0,06 процента от общего объема экспорта страны.

В то же время за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджан было импортировано свинца и изделий из него на сумму 767 тысяч долларов США, что на 475 тысяч долларов США или в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

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