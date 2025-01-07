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В структуре Центрального банка Азербайджана произошли изменения

Экономика Материалы 7 января 2025 10:59 (UTC +04:00)
В структуре Центрального банка Азербайджана произошли изменения

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) осуществлены некоторые структурные изменения.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Так, был упразднен департамент по надзору за деятельностью кредитных организаций и созданы два новых департамента - Департамент по надзору за деятельностью банков и Департамент по надзору за небанковскими кредитными организациями. Директором первого департамента был назначен Самир Рзаев, а второго - Хайям Исмаилов.

Согласно информации, директором Департамента финансового мониторинга назначен Абдуллаев Орхан Адиль оглу. До этого эту должность занимал Самир Рзаев.

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