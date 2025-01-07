В городе Физули построят новые жилые кварталы для бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В городе Физули стартуют определенные работы по строительству новых жилых кварталов для бывших вынужденных переселенцев по второй фазе.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках проекта строительства средней плотности и многофункциональной зоны, среднеэтажных жилых кварталов в городе будут проведены работы по сносу.

Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила подготовительные работы.

Выполнение вышеуказанных работ было поручено Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) Az Technocon Group.

В соответствии с договором, заключенным с ООО, компании было выплачено 84 тысячи 257 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!