В Нахчыване увеличились поступления в бюджет

БАКУ /Trend/ - В 2024 году по линии министерства экономики Нахчыванской АР поступления в бюджет составили 230,7 миллиона манатов.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

Было отмечено, что 226,6 миллиона манатов из этих средств поступили по линии Государственной налоговой службы, 2,3 миллиона манатов - от приватизации и аренды государственного имущества, а 1,8 миллиона манатов - из других источников.

Поступления в бюджет в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 62,3 миллиона манатов, или на 37 процентов, а по сравнению с 2022 годом - на 97 миллионов манатов, или на 72,6 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!