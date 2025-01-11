Сухогруз "Муровдаг" успешно завершил рейс в две страны

БАКУ /Trend/ - "Муровдаг" — второе судно типа Handysize успешно завершило свой первый рейс в Колумбию и Эквадор.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

В настоящее время "Муровдаг" направляется в порт Токопилья в Чили. Здесь судно загрузит в свои трюмы удобрения и аммиачную селитру, после чего отправится в бразильский порт Сальвадор.

Отметим, что это сухогруз, как и первое судно типа Handysize — "Ходжалы", введённое в эксплуатацию ASCO в мае 2024 года, обладает грузоподъёмностью (дедвейтом) около 38 тысяч тонн. Его длина составляет 179,9 метра, ширина — 30 метров, высота борта — 15 метров, а осадка — 10,47 метра. Максимальная скорость судна — 15,7 узла, а оптимальный дизайн осадки позволяет ему легко заходить в мелководные порты.

"Муровдаг", построенное в 2020 году в Японии, соответствует международным экологическим стандартам, отличается экономичным расходом топлива и оснащено современными системами безопасности. ASCO приобрело это судно в октябре прошлого года.

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