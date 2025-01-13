В Азербайджане выставлены на продажу водные транспортные средства

БАКУ /Trend/ - Выставлены на продажу водные транспортные средства, находящиеся на балансе закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как сообщает Trend, это 35 различных водных транспортных средств.

Так, самое старое из выставленных на продажу водных транспортных средств 1984 года выпуска, а самое новое - 2011-го. Их стартовая цена варьирует от 2 850 до 2 185 000 манатов в зависимости от года выпуска, а задаток составляет 10% от общей суммы.

Аукцион состоится 13 февраля 2025 года в 10:00.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны представить соответствующие документы в Пространство имущественных услуг Государственной службы по вопросам имущества не позднее чем за 3 банковских дня до начала аукциона по адресу: AZ1003, г. Баку, ул. Микаила Усейнова, 2.

С полным списком транспортных средств можно ознакомиться по ссылке https://az.trend.az/business/3992587.html.

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