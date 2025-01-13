Развитие государственно-частного партнерства приносит эффективные результаты - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Развитие государственно-частного партнерства в Азербайджане приносит эффективные результаты в стимулировании предпринимательской активности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в личном аккаунте в социальной сети Х.

Министр отметил, что в докладе Всемирного экономического форума о глобальном общественном влиянии правительственных технологий в Азербайджане были особо выделены проекты государственно-частного партнерства и достижения в области цифровизации экономики.

"Были отмечены экономическая эффективность и социальная выгода, стратегические бизнес-возможности, участие частного сектора в реализации государственных услуг. Развитие государственно-частного партнерства дает эффективные результаты в направлении стимулирования предпринимательской деятельности в нашей стране. Укрепление атмосферы доверия между государством и предпринимателем увеличивает инициативы и инвестиции частного сектора",- подчеркивается в публикации министра.

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